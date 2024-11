Bár egyre kevesebben nevelnek otthon sertéseket, sok vidéki településen - és egykori mezővárosban - azért ez továbbra sem egy ördögtől való mutatvány. Többünk számára a disznótorok már csak gyermekkorunk emlékképeiként sínylenek fel, azonban valamennyien mindig is jó szívvel fogunk visszagondolni azokra a hideg téli hajnalokra, amikor összegyűlt a család apraja-nagyja. Nem is csoda, hogy a Berettyóújfaluban Hallottam Facebook-csoport kommentelőit is megmozgatta az a közzétett fotó, amin semmitől sem zavartatva magát, jól látható módon egy malac szaladgált.

Ismét kóbor malac rótta a köröket egy fürdővárosban

Forrás: Facebook / Berettyóújfaluban Hallottam

A bejegyzésből mindössze annyi derült ki, hogy a Bessenyei utcán rögzítették a fotót, röviddel a poszt közzététele után persze be is indult a poéngyár.

Mi pont disznót vágnánk, már csak a disznó kéne

– jegyezte meg egy hozzászóló, míg mások falusi kardió edzést emlegettek a malac kergetését vizionálva. Az állat fajtáját egyébként hamar azonosították a csoport tagjai, mint kiderült, egy vietnámi csüngőhasú malac oldott kereket Berettyóújfaluban.

Malaca van? Jobb ha rájuk néz...

Ahogyan fentebb egyébként már utaltunk rá, a héten korábban már történt hasonló eset, annyi különbséggel, hogy Hajdúszoboszlón 4 kalandvágyó sertés keveredett el otthonról. Gazdájuk egyébként azóta már jelezte felénk, épségben hazaértek a jószágok.