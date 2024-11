Lélekkertté alakult át a debreceni Nagytemplom mögötti Emlékkert az advent időszakára; a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) diákjainak szép és ötletes dekorációit helyezték el szerte a parkban, szerdán pedig különböző szervezetek, intézmények, a Debreceni Karitatív Testület tagszervezeteinek munkatársai díszítették kis karácsonyfáikat sajtótájékoztató kíséretében. Az Adventi Lélekkertet hagyományteremtő céllal is indították útjára. Az esemény résztvevői a közösségi összetartás fontosságát hangsúlyozták, melyre az ünnephez közeledve még nagyobb szükség van.

Szorgos kezek dolgoznak az Adventi Lélekkerten

Forrás: Kiss Annamarie

– Az adventi előkészületekhez hozzátartozik, hogy a közösségünkért tegyünk, és ebben természetesen a Debreceni Karitatív Testület hatalmas szerepet vállal – mondta Széles Diána, a DKT társelnöke, a város alpolgármestere. Méltatta a DSZC hozzáállását a felmerülő ötletek, feladatok elvégzéséhez, és úgy vélte, az ünnep előtt a lelkünket is felöltöztetjük.

Nagyon sokat kapott az elmúlt 10 évben a város lakóitól a DKT, mely bár mindig előtérben van, tudni kell, hogy ez egy ernyőszervezet, 29 közösség alkotja, melyek a maguk területén tevékenykednek. Ők képviseltetik magukat most az Emlékkertben.

Megmutatkozik az is, mit jelent számunkra a szeretet: az az összetartozás és élmény, hogy mi mindenkinek adni akarunk belőle. Hiszen akikkel mi foglalkozunk, azok gyakran hiányt szenvednek szeretetből és tőlünk várják azt – fejtette ki.

A Lélekkert feltölti a betérőket

– A DKT hívó szavára a DSZC mellett a Debreceni Tankerületi Központ intézményei is csatlakoztak a programhoz, hiszen számunkra is nagyon fontos szerepe van az összefogásnak – osztotta meg Vargáné Szabadka Tünde, a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium igazgatója. Elmondta, iskolájuk diákjai dekorálták a főtéri jégpálya kiszolgáló helyiségeit, az „Add tovább!” adománygyűjtő házikót, illetve mikulás napjára feldíszítik az Új Városháza belső terét is.