Hosszabb hallgatás után az éjjel újra posztolt Lehoczki László, akinek Debrecenben volt szüksége kórházi kezelésre az utóbbi hetekben. Arról, hogy pontosan milyen természetű egészségügyi problémával került kórházba a miskolci Spider Mentőcsoport alapító-vezetője, mostanáig csak találgatások voltak, az éjfél körül közzétett bejegyzésben azonban Lehoczki részletesen leírta az okokat.

Új hírek érkeztek Lehoczki László állapotáról

Forrás: MW-archív

Nemrégiben kiderült, hogy a nyelési problémáimat egy nyelvtő daganat okozta. A fogyásomhoz is nagyban hozzájárult, hogy nem tudtam annyit és olyanokat enni, amire szükségem lett volna

– olvasható a posztban, amit a Boon vett észre. Lehoczki hozzátette, amikor bekerült a kórházba, kiderült, hogy erősen vérszegény, és a káliumszintje is nagyon magas. Vérre volt szüksége, hogy műthető legyen, ez a véradók felajánlásainak segítségével összegyűlt, ezért pedig külön is köszönetet mondott a többszörös életmentő. Arról is írt, hogy a műtét végül rendben ment, majd kitért rá, hogy látogatókat a látvány, a kommunikációs képességeinek hiánya és a kiszolgáltatott állapot miatt nem szeretett volna fogadni.

Lehoczki László: kiderült, ki az igaz barát

Ez az időszak megmutatta ki a valójában igaz barát, és ki az, aki a helyzetet kihasználva a rosszindulatáról tesz tanúbizonyságot. Hála Istennek a családom mellett vannak igaz barátok, akik stabilan mögöttem állnak

– jegyezte meg Lehoczki László, hozzátéve, nem iszik, nem dohányzik, nem kávézik, és soha nem gondolta volna, hogy hasonló problémája lesz. A szakember már otthonában gyógyul, újra tud jóízűen enni, emiatt a súlya is elkezdett gyarapodni.