Nyilvánvalóan senkinek sem kell bemutatni, milyen magasak az albérletárak Debrecenben. Nem kell keresett környékeken található luxuslakásokra gondolni, egy átlagos társasházi vagy panellakásért is bizony a fizetésünk jelentős részét kell havonta otthagyni. Erre válaszul jelentette be az önkormányzat a Főnix Lakásprogramot 2024 tavaszán, melynek aktualitásairól tartott előadást Barcsa Lajos november 19-én, kedden megrendezett beszállítói fórumon a Nagyerdei Stadion VIP-termében. A konferenciát a helyi kis- és középvállalkozások számára hozták létre, így azon vállalkozók is értesülhettek a lehetőségről, akik korábban nem hallottak Debrecen lakhatási támogatási rendszeréről. Az alpolgármester ismertette, a soron következő városi közgyűlésen születik egy megerősítő döntés arra vonatkozólag, hogy elindítsák a pályázati programot. Mint ismeretes, 2024 áprilisában a testület már pozitívan határozott a Főnix Lakásprogram létjogosultságáról.

A vállalkozóknak mutatta be Barcsa Lajos a lakásprogramot

Forrás: Kiss Annamarie

Szükség volt külső közbelépésre az ingatlanpiacon

Barcsa Lajos felvázolta, érzékelhető volt, hogy Debrecen következő évtizedben várható növekedésének esetleges gátja a lakhatás kérdése, mivel az elmúlt években a lakásárak jelentősen megemelkedtek. Úgy véli, ez egy természetes folyamat része, hiszen munkahelyek tízezrei jöttek létre, emiatt sokan szeretnének a városban és vonzáskörzetében lakni. Mindehhez hozzájárul a Debreceni Egyetem teljesítménye, ahová egyre több diák jelentkezik. Szerinte ez árfelhajtóhatással bír az albérletpiacra. Mint mondta, abban szeretnének segíteni a fiatal munkavállalóknak, hogy Debrecenben lakhelyhez juthassanak, miközben az évek során összegyűjthetik a saját lakáshoz szükséges önerőt.

A program lényege, hogy a magyar állampolgárságú, 35 év alatti fiataloknak egy olyan lakáskontingenst szeretnénk kialakítani, ahol el tudnak helyezkedni egy ötéves szerződés keretében

– ismertette. Barcsa Lajos kifejtette, a Főnix Lakásprogramot az önkormányzat tulajdonában lévő Cívisház Zrt. koordinálja, és gyakorlatilag főbérlőként jelenik meg. Emellett szerepet kap a munkáltató, végső kedvezményezettként a munkavállaló, valamint azok az inagatlanhasznosító cégek, amelyek egy pályázat keretein belül vállalják, hogy egy bizonyos, legalább öt lakásból álló kontingenst állítanak a konstrukció szolgálatába.

A programhoz mérettől függetlenül azok a kis- és középvállalkozások is csatlakozhatnak, amelyek telephellyel, székhellyel rendelkeznek Debrecenben. Hozzátette, állami vagy önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek is jelezték, hogy igénybe vennék a lakásprogram szolgáltatásait, így a lehetőség számukra is adott.