Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata közösségi oldalán osztotta meg a fontos ebtartással kapcsolatos információkat. Mint írják, minden kutyatartó számára kötelező bejelenteni a kutyáját, mivel ez nemcsak egy jogszabályi kötelezettség, hanem egy fontos lépés annak érdekében, hogy közösségük biztonságosabb és rendezettebb legyen. A kutyák nyilvántartása segít az állatvédelmi szabályok betartásában, a veszettség elleni oltások ellenőrzésében, és lehetővé teszi a kóbor állatok azonosítását. Ezen túlmenően ez a felelős állattartás egyik alapvető eleme, hiszen egy jól nyilvántartott rendszer mindenki érdekeit szolgálja.

Mikor kell a kutyabejelentés?

Első alkalommal akkor, amikor az állatorvos mikrochipet helyez a kutyába (legkésőbb 4 hónapos korában)

Ezt követően háromévente az önkormányzati ebösszeírás alkalmával, még akkor is, ha a kutya már korábban regisztrálva volt, hiszen a nyilvántartás naprakészségét csak így lehet biztosítani.

De be kell jelenteni a változásokat, vagy azt is, ha új kutya érkezik a családba.

Be kell jelenteni minden olyan kutyát is amelyet korábban nem regisztrált, vagy nem jelentett be.

És végül azt is be kell jelenteni, ha a kutya elpusztult, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került.

A bejelentéshez az ehhez szükséges adatlapot kell kitölteni, amely elérhető a Nyírábrány Önkormányzatának hivatalos weboldalán, a letölthető dokumentumok között:

Eb bejelentő adatlap

Bejelentőlap ebtartásban bekövetkezett változásról

Az adatlapok személyesen is beszerezhetőek az önkormányzat ügyfélszolgálatán.

A bejelenéshez szükséges megadni az eb tulajdonosának és tartójának adatait, a kutya fajtáját, színét, nemét, életkorát valamint az oltási és mikrochip adatait, ha rendelkezésre állnak.

További fontos tudnivalókra is felhívják a figyelmet, miszerint, még akkor is köteles a kutyáját bejelenteni, ha az nem rendelkezik oltási könyvvel vagy mikrochippel. Ebösszeírés esetén a korábban már regisztrált kutyákat is újra be kell jelenteni az adatok frissítése érdekében. Az ebek mikrochippel történő ellátásával és veszettség elleni oltásával kapcsolatban kérik keresse állatorvosát.