Ilyen például a Sámsoni út felújítását érintő kereszteződések, gyalogos átkelőhelyek. Utóbbi időszakban az István úti körforgalomban is fokozott figyelemmel kell közlekedjünk. A délutáni csúcson felül egy közeli sáveltolás, sávelzárás miatt jelentősen csökkent a Szoboszlói-István út kereszteződésének áteresztőképessége, és messzire visszatorlódik a forgalom, néha a körforgalmon is túl. A Csapó utcán is fokozottan kell figyelni a gyalogosokra, túl könnyen beolvadnak a szürkületbe. Érdemes még nagy figyelmet szentelni az Egyetem téri és a Mikepércsi úti körforgalomnak, a Homokkerti felüljárónak. Nagy általánosságban beszélve, minden gyalogos átkelőhely sokkal veszélyesebb a téli időszámítás ideje alatt. A szakmai véleményem, hogy a szürkület veszélyesebb, mint a teljes sötétség, mert gyalogosként még úgy érezzük, hogy jól látunk, de járművezetőként sokkal nehezebben tudjuk begyűjteni az információkat. Ez a felemás mértékű információ a gyalogosoknak fals biztonságérzetet adhat