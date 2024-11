Tömegével hasalnak el a tanulók a vizsgákon, mielőtt megszerzik a jogosítványt. És nem feltétlenül kell eljutni a forgalmi vizsgáig sem, a KRESZ-teszt is kíméletlenül szedi „áldozatait”. A vezess.hu például arról számol be a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) adataira hivatkozva, hogy komoly emelkedésnek indultak a KRESZ bukási arányai: 2020-ban és 2021-ben 41 százalék volt, 2022-ben és 2023-ban pedig már 44 százalék (az első vizsgázók és a pótvizsgázók eredményeivel együtt számolva). A portál azt is részletezi, hogy tavaly összesen 157 063 KRESZ-vizsgaeseményt bonyolítottak le, ebből közel 70 ezer bukással végződött. De vajon miért?

Egyre többen buknak meg a KRESZ- és a forgalmi vizsgákon

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Sokan inkább bemagolják a KRESZ-teszt kérdéseit, csak hogy átmenjenek majd a vizsgán

Megkértük a debreceni gépjármű-szakoktatót, Horváth Lászlót, hogy ossza meg velünk tapasztalatait a témával kapcsolatban. Beszéltünk a KRESZ- és a forgalmi vizsga bukások körülményeiről is.

A fiatalok most már otthon szeretnek készülni, nem kedvelik annyira a tantermi képzést, ezt pedig a koronavírus hozta magával. Ennek az oktatási formának az a hátránya, hogy bár a tanulóknak ugyanúgy lehetőségük van segítséget kérni, eddig mégse nagyon láttunk olyat, aki felhívta volna az autósiskolát, hogy nem ért egy adott kérdést, ezért legyen szíves, magyarázza el neki valaki. Volt olyan eset, amikor az illető addig csinálta a teszteket, míg meg nem tanulta (tehát bemagolta) a kérdéseket, és úgy ment át a KRESZ-teszten. Majd aztán azzal szembesültünk, amikor kikerültünk a forgalomba, hogy nem ismeri a táblákat, sem a szituációkat. Ezért is emelkedett meg az óraszám, mire eljutottunk a forgalmi vizsgáig, mert tulajdonképpen nem ismerte a KRESZ-t

– osztotta meg tapasztalatait a gépjármű-szakoktató.

Horváth László kifejtette a KRESZ- és a forgalmi vizsga magas bukási arányának okait

Forrás: Napló-archív

Hogy miért magasak a KRESZ bukási arányai? Mint Horváth László összefoglalta, a következők miatt biztosan:

nem ismerik fel a tanulók a forgalmi szituációkat (például: kié az elsőbbség, ha jön a villamos)

sokan nem értik a táblákon lévő jelzéseket, kiegészítéseket

Elenyésző ideig képesek koncentrálni a fiatalok forgalmi vizsga közben

Egy kis széljegyzet az óraszámhoz: nyilván nem nehéz kitalálni, hogyha túllépi a tanuló a 29 órányi, kötelező vezetést (ez ma már szinte teljesen normális), akkor a jogsi végösszege is (sokkal) több lesz. Még egy kis statisztika a vezess.hu adatai alapján: