A helyi adók és közszolgáltatások mértékének változásáról, a bővülő támogatási rendszerről és a Főnix Lakásprogramról is dönt soron következő közgyűlésén, november 28-án a debreceni önkormányzat. A közgyűlés elé terjesztett javaslatokról Papp László polgármester, Széles Diána alpolgármester és Papp Viktor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője sajtótájékoztató keretében számolt be csütörtökön. A polgármester elmondta, a város stabilitásának biztosítéka a költségvetési egyensúly. Hozzátette a megtermelt javak a polgárok részére történő visszaforgatásából lehet Debrecen előrehaladását biztosítani. Példaként hozta fel a kertségi fejlesztési programot, az épített örökségvédelmi, illetve a panelprogramot. Jellemzően minden évben novemberben kerül a városi közgyűlés elé az adók és a közüzemi díjak kérdése is. Az egyik előterjesztés a helyi építményadó változásáról szól. Papp László emlékeztetett arra, Debrecenben 2013-ban emelkedett utoljára ennek a tételnek a mértéke. Más önkormányzatok ellentétben azóta nem nyúltak hozzá az építményadóhoz. Kitért arra is, az Gazdálkodási Főosztály által megállapított összesített infláció mértékét, az lemúlt 11 évben 50 százalékkal lehet kalkulálni, ezért 2025. január elsejétől felzárkóztatják az építményadó mértékét, mintegy biztosítva annak értékállóságát. Az emelés Papp László szerint nagyságrendileg kétmilliárd forinttal növelné a városi költségvetést.

Papp László szerint Debrecen költségvetése stabil

Forrás: Kiss Annamarie

A polgármester kifejtette, építményadót alapvetően az üzleti, gazdasági hasznosítású épületek után vetnek ki. Ez eddig négyzetméterenként 750 forint volt, a jövő évtől pedig 1250 forintra emelné a javaslat. A magánszemélyek tulajdonában lévő, nem lakáscélú ingatlanok esetében 500-ról 750 forintra változna. Példaként említette Győrben a legnagyobb adómérték 2000, míg Székesfehérváron 2190 forint.

Több díj emelése vált szükségessé

Kisebb léptékű változtatások érintenek egyes közszolgáltatási díjakat. Így a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló rendelet esetében inflációkövető díjkorrekció van tervben, a temetőbe való behajtás díját azonban változatlanul hagyják.