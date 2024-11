– Az első feladat azonban a megfiatalodott, majdnem teljesen új képviselő-testületből közösség formálása, és rögtön hozzá kell kezdeni az ivóvízjavító program előkészítéséhez, továbbá javítani az idősgondozást, a régi védőnői szolgálat épületét felújítani. Szükséglakásunk sincs, bármelyik családdal történik valami, nem tudjuk őket elszállásolni. A vasútállomásnál és a temetőnél szükséges parkolót építeni, mert most a sárban állnak az autók, és legalább a ravatalozóig megépíteni a szilárd burkolatú utat. Persze a megkezdett beruházásokat is folytatjuk, mint ahogy a közmunkaprogramot is visszük tovább. Ezek mellett a pályázati kiírásokat figyelni, erre viszont rá kell kapcsolnunk – sorolta az ez évi teendőket Zsiros László.