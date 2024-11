Akinek sűrűn akad dolga Debrecen belvárosában, már találkozhatott azzal a fiatal nővel, aki rendszeresen pénzt kér a járókelőktől, miközben karjában 3-4 éves kisgyermekét tartja. Főként a Nagypiac lépcsőjénél, illetve a Fórum környékén szokott állni, de a város különböző pontjain is felbukkant már az elmúlt években. A jelenség nem új keletű, a kisfiú már csecsemőkorában is órákat töltött az utcán. Önmagában elkeserítő, ha valakit koldulásra kényszerít a nincstelenség, ugyanakkor szomorú tény, hogy sok esetben a rászorulókat kihasználják, akár fenyegetéssel is beszervezik, és gyakorlatilag pénzt termelni szállítják őket az utcára. Mivel nem ismerhetjük az eset háttértörténetét, nem könnyű eldönteni, hogy a kéregető anyuka egy tehetetlen sorsú, egyedülálló nő, aki nem tud munkát vállalni gyerek mellett, vagy egész egyszerűen megélhetési koldulásról van szó.

Főként a Nagypiac környékén szokott ácsorogni gyermekével a kéregető anyuka

Forrás: Napló-archív

Bármi is legyen az igazság, az egyáltalán nincs rendben, hogy egy csecsemő negyvenfokos hőségben és dermesztő fagyban is órákon keresztül az utcán legyen, holott a bevásárlóközpontban vagy a piacon is meg tudnák húzni magukat. Hiszen ez kimeríti a gyermek veszélyeztetésének a fogalmát.

Sokaknak nem ismeretlen a kéregető anyuka

Az eset azért aktuális, mert a nő vélhetően ismét felbukkant a városban. Egy aggódó debreceni asszony tett közzé egy posztot a Debrecenben hallottam csoportban vasárnap este. Elmondása szerint a Kishatár utcai áruháznál látta a nőt aznap, kisfia egy pokrócba csavarva feküdt az ölében. Mellette egy pohár volt, amibe az adományokat várta. A bejegyzés írója vásárolt ételt és italt a nőnek és kisfiának, azonban később már nem találta őket. Elmondása szerint nem hagyta nyugodni a sorsuk, és hogy van-e hol aludniuk.

A poszt alatti hozzászólásokban már jóval árnyaltabb kép alakult ki az esetről. Kiderült, többen is sokszor látták már a kéregető anyukát és kisgyermekét, a többség negatívan véleményezte a jelenséget, és bizony egyáltalán nem biztos, hogy a rosszindulat beszélt belőlük.

Többen leírták, hogy a gyermek általában hidegben is mezítláb van. Az egyik férfi például elmondta, egyszer vitt neki egy cipőt, amit anyja a helyszínen rá is adott. Két nappal később ismét látta őket, a kicsin azonban ezúttal sem volt lábbeli. A nő nem ismerte fel a korábbi jótékonykodót, és ismét arra hivatkozott, hogy egy cipőre sem telik a gyermeknek. Amikor a férfi emlékeztette arra, hogy néhány napja ellátta őket ruhával, az asszony mérgesen rápirított.

Egy másik hozzászóló egy gyerekeknek készült gyümölcsös italt adott nekik, mivel az anyuka szerint szomjas volt a kicsi. Nem sokkal később hallotta, ahogy a gyermek azt mondja, nem szereti ezt a márkát, ezért anyja a földre borította a flakon tartalmát. Egy másik férfi azt állította, egyszer látta, hogy egy fekete BMW-ből szállt ki az anyuka gyermekével. Az illető arra gyanakodott, hogy azzal szállítják a nőt, és feltehetőleg szervezett koldulásról van szó, ahol a gyermeket használják fel pénzszerzésre.