Idén is szebbnél szebb fenyőfák közül válogathatnak a vásárlók a karácsonyi időszak előtt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közös körképe szerint az aszály ugyan megviselte a fiatal ültetvényeket, hiánytól azonban ebben az évben sem kell tartani és a kiváló minőség is garantált. A legszebb és legfrissebb fenyőkért érdemes felkeresni a termelői fenyővásárokat, ahol a szakemberek az egyes fajok tulajdonságairól és a helyes tartásról is tájékoztatják a vásárlókat. A NAK rámutatott, már csak néhány nap,és a piacokon, tereken megjelennek az első fenyőfaárusok. Bár az aszályt a hazai fenyőfaültetvények is megérezték – elsősorban a kisebb fenyőknek okozott gondot a szárazság, hiánytól azonban ebben az évben sem kell tartani. A hazai termelők idén is bőséges kínálattal várják a vásárlókat, mi pedig utánajártunk, mennyi lesz a karácsonyfa ára 2024-ben.

Gyönyörű darabok közt válogathatunk; megnéztük, mennyi lesz a karácsonyfa ára idén

Fotó: Czinege Melinda

Mennyi a karácsonyfa ára?

A körkép szerint a választékban továbbra is megtalálgató a luc-, a Nordmann-, a coloradói jegenyefenyő (Abies concolor) mely a legjobb illatú, a hosszútűs feketefenyő és az ezüstfenyő, bár utóbbiból évről évre kevesebb kerül piacra. Ennek oka, hogy az ezüstfenyő tűlevelei szúrósak, így a kisgyermekes családok kevésbé kedvelik. Ám ha ettől eltekintünk, gyönyörű kék színével és tartósságával kárpótol. Míg néhány évtizeddel korábban a leggyakrabban a lucfenyőre esett a vásárlók választása, a kereslet ma már jelentősen eltolódott a Nordmann-fenyő irányába.

A Kaukázusban őshonos fenyőfaj szabályos alakú, tetszetős formájú, lombozata sötétzöld, fényes tűlevelei puhák, tompák, nem szúrósak, 3-4 centiméter hosszúak, nem hullanak. Meleg lakásokban is hónapokig megtartja tűleveleit.

Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke a Haon érdeklődésére elmondta: itthon évente 1,8-2 millió fenyő talál gazdára a karácsony előtti időszakban, ennek mintegy 60 százaléka Nordmann-fenyő. Bár korábban jellemzően importból származott a Nordmann-fenyők többsége, ma már a hazai termesztésű fák uralják a piacot.

Minimális áremelkedésre kell számítani idén a fenyőfák tekintetében. Ez is az esetlegesen megemelkedett szállítási költségek miatt fordulhat elő

– fogalmazott. Majd konkrétabb árakkal szolgált: a lucfenyőnél átlagosan 4-5 ezer forintos méterárral kell számolni, az ezüstfenyő esetében 5-6 ezer, a Nordmann pedig a szokott módon a legdrágább lesz, ott méterenként akár 5-10 ezer forintot is fizethetünk az eladónak.