– A Debreceni Egyetem az Innovációs Ökoszisztéma Központ által számos olyan innovációs programot működtet az intézmény valamennyi egysége számára és azokkal együttműködésben, melyek erősítik a hallgatók és kutatók innovációs szemléletét és támogatják ötleteik kidolgozását. Emellett az Európai Unióban működő, egészségiparra fókuszáló hálózat, az EIT Health és az annak keretében működő EIT Health Innostars komplex hálózata és támogatási rendszere nagy segítség lehet az ötletgazdáknak – tette hozzá a központvezető.

Pongrácz Ferenc, az EIT Health InnoStars helyettes ügyvezető igazgatója is a fiatal innovátorok felkutatásának és támogatásának fontosságát hangsúlyozta a rendezvény megnyitóján tartott beszédében

Forrás: unideb.hu

– A legnagyobb felfedezéseket mindig is 25 év alatti tudósok tették. Enrico Fermi és Einstein is nagyon fiatalon érték el a legnagyobb eredményeiket. Az agyban lévő neuronok száma 27 éves kor után csökkenni kezd, ezért a fiatalok ötletei nagyon fontosak számunkra. Tapasztalataim szerint a fiatalok nagyon motiváltak és nekünk szükségünk van ezekre a ma már mesterséges intelligenciával és információtechnológiai eszközökkel is megtámogatott új megközelítésekre, hogy megoldjuk a problémáinkat.

Az alapkutatások eredményeivel kiegészítve ezek az innovációk tudják a legjobban segíteni az embereket

– emelte ki előadásában Maurizio Ferrari, a SYNLAB Italia orvosszakmai vezetője.

Maurizio Ferrari, a SYNLAB Italia orvosszakmai vezetője

A professzor bemutatta a labormedicina jövőjére irányuló trendeket: az egészségügyi folyamatok digitális átalakulását és a diagnosztika előtt álló kihívásokat.

A nemzetközi zsűri döntése alapján a 24 órás verseny első helyét és az EIT Health által felajánlott kétezer dollár értékű főnyereményt a Debreceni Egyetem hallgatóiból álló, HIT nevű csapat nyerte el, jogot szerezve ezzel a budapesti nemzetközi nagydöntőben való részvételre is. A csapattagok a mesterséges megtermékenyítés során alkalmazott hormonkezelésre dolgoztak ki egy új ötletet.