– A karon folyamatosan bővítjük és modernizáljuk az infrastruktúrát, új kutatólaborokat alakítunk ki, és nagy kapacitású szervereket szerzünk be – ismertette Hajdu András. Majd leszögezte, a fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy olyan nemzetközileg is versenyképes oktatást nyújtsanak, amely vonzó a társadalom számára.