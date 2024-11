Az egy helyrajzi számon található önkormányzati épületeken energetikai korszerűsítést végeztek Hosszúpályiban, erre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert támogatásból volt lehetőség – adta hírül a vármegyei önkormányzat. A Bem József Művelődési Ház és Községi Könyvtár épületén homlokzati, lábazat-és födémszigetelést végeztek, kicserélték a nyílászárókat, kondenzációs gázkazánokat és hőszivattyús vízmelegítőket építettek be, valamint napelemes rendszert is telepítettek. Az Ifjúsági Klubra is került szigetelés, kondenzációs kombi gázkazánt szereltek be és új nyílászárókat is kapott az épület. A beruházás 150 millió forintból valósult meg.

Zara András, Hosszúpályi polgármestere az átadón

Forrás: hbmo.hu

Az átadó ünnepséget az Idősek napja alkalmából rendezték, ahol Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke is gratulált a fejlesztéshez.