Derült égből villámcsapás – azt is mondhatnánk, ha nem szóltak volna már napokkal ezelőtt is havazásról az előzetes híradások. Ahogy arra számítani lehetett, péntek hajnalban meg is érkezett a novemberi hó Debrecenbe és Hajdú-Bihar vármegyébe, a havas tájról egyébként csodálatosabbnál csodálatosabb képek készültek, de számos helyen azonban fejfájást és galibát is hozott magával a téli áldás Debrecenben.

Kisebb káoszt okozott az utakon a hirtelen jött hó, Debrecenben és környékén is hatalmas torlódásról számoltak be az autósok

Kisebb káoszt okozott az utakon a hirtelen jött hó, Debrecenben és környékén is hatalmas torlódásokról számoltak be az autósok. Az értesülésink kapcsán kerestük a vármegyei katasztrófavédelmet, melynek szóvivője közölte, a tűzoltók a közlekedést veszélyeztető kidőlt fáknál és lehasadt faágaknál végeztek munkálatokat Debrecen több pontján, valamint Létavértesen is.

Információink szerint balesetektől sem volt mentes a péntek reggel, Monostorpályi közelében például egy autó borult az árokba a havas út miatt.

Nem csak az utakon okozott problémát a havazás, a vonatok is késnek

A vasúti közlekedést is megbénította a hirtelen lehullott hó, az utasok vármegyeszerte késésekről számoltak be.

Püspökladány és Debrecen között akár 100 percet is meghaladó késés is előfordult

Az Útinform térképe szerint Debrecen belvárosában sem könnyű a helyzet, továbbra is hatalmas a torlódás az utakon.

Hatalmas torlódást és araszoló sorokat okozott a hirtelen lehullott novemberi hó Debrecenben

A fenti térképen egyébként az is jól látható, a Debrecenbe vezető gyorsforgalmi utak többsége szintén jelentős terhelés alatt állt a reggeli órákban.

Frissítés:

Valamivel 10 óra előtt, a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban az alábbi fotót posztolta az egyik tag. Jól látható, mind az érkező, mind az induló vonatoknál továbbra is hatalmas késésekkel kell számolnia azoknak, akik vasúttal indulnának útnak.