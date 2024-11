A HungaroMet szerint, Debrecenben november 22-én reggel 8 centiméter hó esett, s egész Hajdú-Bihar fehérbe öltözött. Az idei tél első hava nemcsak az utakon okozott kisebb-nagyobb fennakadást, hanem az áramszolgáltatásban is. OPUS TITÁSZ Zrt. megkeresésünkre arról tájékoztatott, az előzetes időjárási jelentés alapján megerősített készenlétet rendeltek el péntekre az ellátási területünkön. Arról is beszámolta, a pénteken leesett nagy mennyiségű hó Hajdú-Biharban több üzemzavart okozott mind a közép-, mind a kisfeszültségű hálózatokon. Az üzemzavarok jellemző oka a lehullott hó súlya miatt kidőlő fák, letörő faágak miatti vezetékszakadás és szigetelőtörés volt, illetve volt néhány közlekedési baleset miatti oszloptörés is.

A lehasadó faágak miatt több helyen leszakadtad a vezetékek, áramkimaradásokat hozott a hó Hajdú-Biharba

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Hajdú-Bihar vármegyében az üzemzavarokban, melyek összesen 11 ezer 862 ügyfelünknél okoztak szolgáltatáskiesést, Bánk, Báránd, Csökmő, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Haláp, Nyíracsád, Püspökladány, Újléta, Vámospércs települések voltak leginkább érintettek. Az időjárás okozta üzemzavarokat tegnap estére nagyrészt elhárítottuk, ebben nagy segítségünkre volt a Katasztrófavédelem, akik folyamatosan segítették a hibaelhárítási munkánkat. Jelenleg még az Újléta-Pipóhegyi hálózatszakaszon - ami 17 ügyfelet lát el - folyik hibaelhárítás, mert ezt a területet a tegnapi napon nem tudtunk elérni, a bejutáshoz speciális járműre volt szükség

– közölte szombat délben Egyházi Nikolett vállalati kommunikáció vezető.

A tűzoltók közel 100 riasztást kaptak tegnap, folyamatosan dolgoztak a káresetek felszámolásán: