Különleges, amerikai csapatszállító helikoptert láttak Debrecen felett kedd délután, az egyik szemtanú meg is örökítette a termetes gépet, majd a fotót feltöltötte a város legnépesebb közösségi média csoportjába, a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba is. A bejegyzésre közzététele után nem sokkal máris tucatjával érkeztek a reakciók, egyből többen is megerősítették: nem káprázott a posztoló szeme, ők is látták az óriási gépmadarat.

Katonai helikopter Debrecen felett? – sokakat érhetett nagy meglepetés kedd délután

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Én is láttam, 15:30-kor a Kossuth utcán. Tényleg jenkik?

– fogalmazódott meg a kérdés egy tagban a katonai helikoptert látva.

Néhányan még a gép beazonosításában is segédkeztek, mások pedig hasonló észleléseket elevenítettek fel az elmúlt napokból.

Ez a CH-47 Chinook tett egy gondolom tiszteletkört a reptér felett, majd elrepül Románia irányába. Tegnap is látták a város felett.

– írta egy kommentelő.

Hajdúböszörményben is látták a katonai helikoptert

A kommentelők között számos település lakói megerősítették, máshol is észlelték a hatalmas helikoptert, így például Hajdúszoboszlón és Hajdúsböszörményben is látható volt a délutáni órákban. Bár a legtöbben csodájára jártak a gépnek, azért olyanok is akadtak, akiket nem hökkentett meg a termetes gépmadár.

Huh, mekkora meglepetés egy NATO-tagállamban NATO-felségjelű légijárművet látni. Majd ha Aligátorok repkednek, akkor szóljatok...

– jegyezte meg egy másik tag.