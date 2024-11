Hatalmas havazásra ébredt pénteken Hajdú-Bihar vármegye, ám amilyen szép volt, épp annyi bosszúságot is okozott az embereknek, hiszen a közlekedésben is nagy fennakadásokat okozott, emellett pedig több baleset, leszakadt ágak és útra dőlt fák is akadályozták a haladást. A kellemetlenségek mellett azonban szívmelengető volt látni a fehér ruhába öltözött Nagyerdőt, vagy akár az esti órákban egy sétát tenni a hóval borított utcákon.

A délutáni havazás után ismét fehérbe borult a táj

Forrás: Kiss Annamarie

Kiss Annamarie fotóriporterünk éppen így tett, meg is örökítette, amit Debrecenben látott. Hiszen, ha hiszünk az előrejelzéseknek, akkor jövő hét elején ismét melegedés kezdődik, éjszaka is fagypont fölötti hőmérsékletre lehet majd számítani, így a hónak jó időre búcsút lehet majd inteni.