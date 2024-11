Isten dönt, hangoztatta Gál Judit is, ugyanakkor a lelkész más nézőpontot is megfogalmazott. – A kórházban sok vallástalan, más vallású, ateista ember kérdezi tőlem, mi van az Istentől eredeztethető szabad akarattal? Hiszen a halálunkról is döntéseket hozhatunk. Ilyenkor arra hívom fel a figyelmüket, hogy e döntésüknek, tekintve, hogy az ember lénye nincs elszigetelve a világtól, minden esetben következménye lesz. De nemcsak rájuk, hanem a családtagjaikra, a környezetükre, a betegtársaikra, de még az orvosukra nézve is. Tudatos felnőttként a saját jogunk kinyilvánításán túl érdemes a döntéseinket más oldalról is megvizsgálni.

Gál Juditék családjában született egy kisfiú. Már az édesanya méhén belül megsérült, s bár világra jött, nyolcévesen bekövetkezett halálig csak vegetált. Mi értelme van egy ilyen életnek, kérdezte a lelkésztől egy ismerőse.

Mégis, ez a kicsi fiú átformálta a családunkat. Annyi áldást kaptunk az ő életén keresztül, amit sosem gondoltam volna. Számomra az ő példája üzente meg, hogy nincs értelmetlen élet

– hallottuk Gál Judittól.

A szakembereket a közönség is kérdezhette

Forrás: Facebook / Szólj Be a Papnak

Az elvek csak szép szavak?

– Számomra már az is nehezen megválaszolható, hogy mit tekintünk halálnak. Sokáig a szívműködés és a légzés leállását tekintették annak, hiszen ezeket tapasztalati úton könnyű volt megállapítani. Aztán kiderült, hogy a légzés és a keringés összeomlása még nem biztos vég, az ember visszahozható az életbe. Ekkor különböztette meg a jog a klinikai és a biológiai halált. Aztán az orvostudomány továbbhaladása során emberi szív átültetésére is képessé váltunk. Az 1967-ben zajlott műtéti eljárás során egy gépek által életben tartott személy szíve került át egy másik emberbe. Az akkori jogi és etikai felfogás alapján egy élő emberből vették ki a szívét, hogy megmentsék valaki másnak az életét. Majd jött a mára minden fejlett országban használatos agyhalál fogalma, s mindezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy a tudomány, az orvoslás fejlődése az etikai és a jogi gondolkodást is folyamatosan befolyásolja – vetette fel Tóth Gábor Attila.