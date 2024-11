Négy hónapot töltött el a kórházban, miután kiengedték, gyakorlatilag egyből a szállóra került. Még szerencsésnek is tartja magát annyiból, hogy az utcán egy napot sem kellett eltöltenie. Az állását azonnal elveszítette, mivel legutóbbi munkahelyén be sem volt bejelentve. Dolgozni pedig hiába szeretne, az egyik keze és lába szinte teljesen le van bénulva, és a látásával is problémák vannak. Írni nem tud, de a kanalat is alig képes megfogni. Szellemileg azonban teljesen ép, így tiszta gondolatokkal kénytelen szemlélni a kilátástalanságot.