Nagyváradig is elért Hajdúszoboszló hét végi fesztiváljának híre

A hajdúszoboszlói Márton-napi Vigadalom határon átnyúló erejét jelezte, hogy Nagyváradról (s mint később kiderült, Székelyhídról) érkező csoportok, társaságok figyelmét is felkeltette. – Csoportos busszal jöttünk erre az alkalomra. Nagyon örülünk, mert nagyon szép az idő, nagyon szépek a dekorációk. Természetesen kipróbáljuk a libából készült ételeket, ha pedig hűvösebb lesz, egy pohár forralt borral védekezünk – mondta Janza Annamária, aki most először járt Hajdúszoboszlón, de a fia, menye és az unokái rendszeres vendégei a fürdőnek.

Nagyváradon nem ünneplik Márton napját, de odahaza szoktunk készíteni libából ételeket. Más a húsa, mint például a csirkének, tovább is kell főzni, de finomabb

– számolt be a szintén nagyváradi Gál Matild. Kedvence egyébként a libazúzapörkölt, amelyhez a nokedlit ajánlja köretként, de ha valaki nem ért a szaggatáshoz, nyugodtan eheti rizzsel vagy krumplipürével is. – Többször jártam itt, a strandon, nemrég a Hortobágyra látogattunk el. A férjemnek mindig mondom: Magyarországon még a fű is zöldebb! – jegyezte meg.