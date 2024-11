Szabó Tamás, a Debreceni Egyetem Klinika Központ Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

– A mi szakmánk is elment a specialitások irányába évekkel ezelőtt, de azt gondoljuk, mégis megőrizte az egységét: ez a kongresszus is ezt szimbolizálja. A gyermekgyógyászat minden szegmenséről fogunk beszélni az alapellátás szakmai kérdéseitől egészen a legmodernebb klinikai vizsgálatokig, és rangos nemzetközi szakembereket is vendégül látunk– fejtette ki Szabó Tamás, a Debreceni Egyetem Klinika Központ Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, a kongresszus házigazdája.

Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. alelnöke

Forrás: Czinege Melinda

Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. alelnöke elmondta, a bélyegkibocsátás missziója, hogy értéket közvetítsen, és olyan témákat képviseljen, amelyekre egész Magyarország büszke lehet. – A Magyar Gyermekorvosok Társaságának tiszteletére 35 ezer példányban készült bélyeg 250 forintos névértékkel. Amellett, hogy a gyűjtők számára nagy értéke lehet, a használatával ország minden tájára eljuthat a gyermekszógyászok híre – közölte.