Nem akármit pillantottuk meg november 14-én a Vértesi úton, meglepődtünk, de közben örültünk is a látványnak. Tisztában vagyunk vele, volt és lesz is arra példa, hogy egy-egy gólya úgy dönt, nem hagyja el a fészkét, és télen is a jól megszokott kis „lakásában” marad. Azonban bennünk is felmerült a kérdés, hogy mi történik a közkedvelt madárral, ha nem áll tovább, és nem repül el egészen Afrikáig. Egy kis utánajárással megtudtuk, Magyarországon körülbelül 20 éve telel át rendszeresen néhány fehér gólya. Ezek a madarak a megfigyelési adatok szerint nem egészségi okból, hanem a természetes alkalmazkodási viselkedés részeként maradnak itthon a vonulás helyett – írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). Kiemelik: az itthon maradó fehér gólyák között egyre több lehet a „veterán”, azaz az olyan madár, amely sikeresen túlélt legalább egy áttelelést. Ez azért fontos, mert ezek a sikeres és egyre finomodó túlélési stratégia birtokában vághatnak bele a következő áttelelési kalandba. Az áttelelő gólyák egészségi állapotáról a legegyértelműbb visszajelzést a röpképesség vagy ennek hiánya ad. A tetőgerinc, a kémény vagy a fészek magasában álldogáló madárról már ránézésre tudni lehet, hogy röpképes, egészséges.

A Vértesi úti fehér gólya kitűnő állapotnak örvend

Forrás: Czinege Melinda

Miért nem repül el télen a gólya?

Megnyugtatunk mindenkit, a Vértesi úti fehér gólya kitűnő állapotnak örvend, legalábbis a tollazata és a mozgása erre utal. No, de nem szeretnénk felcsapni szakértőnek. Megkértük Imre István madarászt, ossza meg velünk, miért marad évről évre egyre több gólya télen hazánkban. Mint elmondta, az itt telelő gólyák között minden bizonnyal vannak mentett madarak is, de az éghajlatváltozás is közrejátszik, ugyanis egyre enyhébbek a telek.

Évtizedekkel ezelőtt még Afrikáig repültek a gólyák, ma már többségük „csak” Olaszországig vándorol. Már nem kell annyira a hideg elől menekülniük, »olaszba« áttelelnek, kevesebb is a távolság, így jóval kisebb esély van rá, hogy baj éri őket. Mindemellett pedig hamarabb visszatérnek költőterületükre. A madarak tollazata olyannyira bent tudja tartani a hőt, hogy télen nem azért állnak tovább, mert fáznak, hanem a táplálék hiánya miatt. A gólyák pockokkal és egerekkel is táplálkoznak, tehát, ha nincs hó és fagy, akkor átvészelik a hidegebb hónapokat

– magyarázta a szakember.