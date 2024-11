Látott már szebb napokat is a hajdúszoboszlói Gázláng pálya, mely egykor a helyi sportélet egyik meghatározó helyszíne volt. Egykoron hazai, majd mintegy két évtizedig egy külföldi tulajdonú cég tulajdonában volt a sporttelep, mely 2016-ban került a városüzemeltetési vállalathoz. Az önkormányzat 2021-ben döntött arról, hogy megújítja a pályát, átvette saját kezelésbe. Most pedig felújítják, hogy pontosan milyen munkákat végeznek majd a területen, erről számolt be Czeglédi Gyula november 27-én, a projekt nyitórendezvényén. A polgármester elöljáróban elmondta, az önkormányzat régóta tervezi a terület felújítását, hozzátette, az elmúlt évtizedekben a városnak méltatlan kinézetű része volt a Gázláng pálya.

Rá sem lehet majd ismerni a Gázláng pályára, ha elkészül a beruházás

Forrás: Tóth Imre

Ismertette, a 2 és fél hektáros területet teljesen felújítják, ehhez az elnyert 500 millió forinthoz az önkormányzat 150 milliót rak hozzá. A sport és rekreációs célú fejlesztés keretében többek között négysávos, 400 méteres rekortán burkolatú futópálya létesül, kombinált kosár- és kézilabda pályát alakítanak ki rektorán burkolattal és labdafogó kerítéssel, pályatartozékokkal, vízelvezetéssel, 128 négyzetméteren műfüves cageball-pálya épül valamennyi pályatartozékkal, továbbá 144 négyzetméternyi műfű burkolatú fedett kültéri kondiparkot is telepítenek változatos kültéri fitnesz eszközökkel.

A zöldítésre is nagy hangsúlyt fektetnek; közel 2 ezer cserjét és egyéb talajtakarót telepítenek, fákat ültetnek, és 17 ezer négyzetméter gyepfelület újul meg. Egyebek mellett ivókutat és okospadot is telepítenek majd.