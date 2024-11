A Debreceni Régiségvásárt ezúttal szombaton rendezik meg

Fotó: Napló-archív

Hajdúszoboszlón igazi zenei csemegét ígér a Hollywood Rose (Guns N’ Roses Tribute) koncertje november 23-án 20 órakor a Rock Caféban (szintén belépőjegyes!).

Szombaton lesz a régiségvásár

A vásárok kedvelőinek egy jó és egy rossz hírünk is van: a most szombaton esedékes Kerekestelepi Egyháztáji Vásárt nem tartják meg, de november 30-án pótolják, amikor is – már a karácsony jegyében – adventi kézműves vásárként kereshetik fel a minőségi termékek szerelmesei a Somlyai utcai játszótéren. De nem maradunk portéka nélkül: a népszerű Debreceni Régiségvásár meglesz, de ezúttal szombaton! November 23-én reggel 7 órától a Nagyerdei Stadionnál kínálja a régiségeket, műtárgyakat, eszközöket, bútorokat, könyveket.

Vasárnap 11 órakor a 70 éves Maksai János festőművész képeiből rendezett kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem Elméleti Tömb Aulájába (Nagyerdei körút 98.).