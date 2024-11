Debrecen közelében egész kis fenyőerdő van, amely a pénteki havazás miatt ki is fehéredett. A hó maradéka még kedden is a fák között volt, így egy csapásra ha nem is karácsonyi, de téli hangulatot varázsolt a tájnak.

Egy csepp karácsonyi hangulatot varázsolnak a fenyőfák Debrecen mellett

Forrás: Czinege Melinda

Az adventi készülődés jegyében fotósunk úgy döntött, körülnéz a környéken, és hangulatosabbnál hangulatosabb képekkel kápráztatja el az olvasókat.