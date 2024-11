A Dósa nádor tér a felújítás előtt parkolóként funkcionált, ahol a burkolt felület gyakorlatilag ellehetetlenítette a fák megfelelő vízellátását. A fák gyökerei csupán egy keskeny, mindössze 1 méter széles gyöngykavicsos sávon keresztül jutottak némi esővízhez, amely nem volt elegendő ahhoz, hogy megfelelő ütemben nőjenek, és hogy egészségesek maradjanak. A vízhiányt tetőzte, hogy a folyamatos gépjármű forgalom miatti tömörödött talaj miatt a fák gyökere nem csak vízhez, hanem levegőhöz se jutottak, ezért legyengültek, és egyikük még a felújítás előtt el is pusztult. A Napló-székház felőli egyeden a 2018-as utcafotón látszik már a lombkorona csúcs száradásának jele – számolt be róla a Debreceni Városháza.

A fotón már látszik, hogy a fák csúcsa száradni kezdett

Forrás: Debreceni Városháza

Mint írták, a tér megújítása során külön figyelmet fordítottak a megmaradt négy fa nagyvárosi élőhelyi feltételeinek kedvezőbbé tételére, javítására: zöldebb környezetbe kerültek, körülöttük lett kialakítva a nagy gyepes tér.

Az új helyzet napi szintű öntözést tett lehetővé, amely ugyan ideális lett volna az egészséges növények számára, de ezeknél a fáknál már a tér rekonstrukció előtt is meglévő problémák álltak fenn.

Új fák kerülnek a régiek helyére

A fákban már jelen volt egy gombás fertőzés, de mivel még nem fejlődtek ki a termőtestek, ezért a kórokozó gyakorlatilag észrevehetetlen volt. A megfelelő vízellátás nemcsak a fákat, hanem sajnos a gombát is tovább táplálta, felgyorsítva a károsodást, a fák egészségi állapotának leromlását, amely a növényegészségügyi károkon túl hosszú távon az ágrészek elhalásával balesetveszélyes állapotot, környezetbiztonsági kockázatot is jelenthet, mely az előrehaladott fertőzés miatt a gondos ápolás, rendszeres szárazoló gallyazás ellenére is veszélyt hordozhat a nagyforgalmú téren. Mindez ez rendezvényenek is otthont adó-, de napi szinten is jelentős látogatóforgalmú téren nem engedhető meg.

A kikerülő növények helyére a város főkertészének javaslatára 4 keleti ostorfa kerül. Az új fatelepítés lehetőséget ad arra, hogy egy zöldebb, fenntarthatóbb tér jöjjön létre, amely hosszú távon is szolgálja Debrecen közösségét.