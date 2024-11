Az bennük a legszebb, ami a legszomorúbb: hogy elnéptelenedő település

Mindenki számára más a kincs. A kérdés az, hogy megéri-e lemondani a városi kényelemről, az elérhető szolgáltatásokról, a nagybevásárlásról, a kulturális programokról, a zsizsegő utcákról a csendért és a tiszta levegőért. Mert nem feltétlenül értékeli a várostól távoli életet az, aki vidéken él. Konyár-Sóstón például a nyers valósággal egészítette ki egy egyik idős férfi gondolatainkat: béke, nyugalom, meg a nagy semmi. Ma is előttünk van, ahogy elfásult arccal, az unalomig ismétlődő napoktól megfáradtan csóválja a fejét. Haragudott, amiért a várossal együtt az élet is távol maradt tőle. Mintha tekintete azt akarta volna mondani:

Örülsz, hogy eljössz a nyüzsgő városból ide az eseménytelen, posványos semmibe?

Bizony, az elnéptelenedő településekről nemcsak a szomszéd bosszantó kölke távozik, hanem árujával együtt a boltos és még az orvos is. A rendelő ajtaját jó, ha egy héten egyszer kinyitják, akkor is begyűlik a sok panasz a váróteremben, lehetetlen sorra kerülni. Volt olyan falu, ahol a városból kirendelt orvos is a hátsó ajtón menekült, még a rendelési idő alatt, hogy ne lássa meg senki. Félhalmon járta ez a szóbeszéd. Arrafelé a bevásárlás egyenesen logisztikai hadviselés, ha nincs autója az embernek. A vegyesbolt megszűnt, nem érte meg annak a pár vásárlónak nyitva tartani, a bevétel meg a romlott áruval úgyis ment a kukába. Egy idő után a mozgóárusok is feladták, a pék vagy a tejes inkább szállít egy áruházba, mintsem a sáros utcákkal hadakozzon néhány nyugdíjas kedvéért. Míg a városiak hobbiból indulnak kerékpártúrára, itt az emberek rászorulnak arra, hogy akár esőben is nyeregbe pattanjanak, és egy másik településig tekerjenek, ha enni akarnak valamit.