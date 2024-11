Széles Diána a közösségi oldalán jelentette be, hogy a debreceni Polgármesteri Hivatal egyre közelebb jut ahhoz, hogy megkapja az Életmentő Pont minősítést, ugyanis az elméleti képzés után a debreceni alpolgármester a városházi kollégákkal közösen a gyakorlatban is megtanulta az újraélesztést. Mint írta, közel 200 hivatali dolgozó végzi el önkéntesen az életmentő tanfolyamot. Ez a létszám országosan is példaértékű, igazolja a munkatársak komoly felelősségvállalását szűkebb és tágabb közösségükért.

A debreceni Polgármesteri Hivatal egyre közelebb az Életmentő Pont minősítéshez

Forrás: Facebook/Széles Diána