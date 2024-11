Már az előző ciklusban megfogalmaztuk, hogy szükség lesz egy műfajok és korosztályok között átívelő központra, ahol nemzetközi szinten ismert előadók is felléphetnek. Azt is figyelembe kellett vennünk, hogy a Fórum 2 építése miatt bezár a Roncsbár, és a városnak továbbra is ki kell szolgálnia az itt tanuló több 70 ezer diák szórakozási igényeit. Látható volt, hogy a piac nem fogja ezt megoldani, ezért nekünk kellett megtenni az első lépést