Amikor megjelent a debreceni édesanya posztja arról, hogy a jegyellenőr rossz kártyát olvasott be, társaságunk megkezdte az ügy kivizsgálását. Az intézkedő jegyellenőr elmondta, hogy amikor odaért a járaton ülő, érintett utashoz, tőle is kérte a jegyek, bérletek felmutatását. Az érintett utas elővett egy igazolványt tartalmazó tokot, ahol mindkét oldalon 1-1 darab diákigazolvány volt. Erre az ellenőr rá is kérdezett, azt az igazolványt kérte, amelyiken van a bérlet. Az utas határozottan rámutatott az egyik diákigazolványra. Az ellenőr többször visszakérdezett, hogy biztos-e, mert ha mégsem, a beolvasás után már nem lehet visszafordítani a folyamatot