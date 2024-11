– Az elmúlt időszak változásai jelentős kihatással voltak a bevételeinkre és a költségeinkre egyaránt. A pandémia átformálta az utazási szokásokat, utána következett az energiaválság, amelynek következményei jelenleg is érezhetőek. Az ágazatot emellett munkaerőhiány sújtja, a cég idén áprilisra töltötte fel járművezetői létszámállományát, akiknek a bérét is időszerű volt rendezni – tájékoztatott Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója a szerdai eseményen. Rámutatott, jelenleg a teljes költségvetés 40 százalékát teszik ki a bérjellegű költségek, ezért már egy pusztán inflációkövető bérkorrekció is jelentősen meglátszik a kasszán. – Hosszútávon szeretnénk fenntartani a szolgáltatást, és ebben a dinamikusan fejlődő városban elengedhetetlen, hogy a közösségi közlekedés minél megbízhatóbb infrastruktúrával működjön, ami szintén a kiadások folyamatos növekedésével jár – ismertette a DKV áremelési javaslatának további okait a vezérigazgató. Arra is emlékeztetett, hogy ebben az évben több menetrendbővítést valósítottak meg, még elérhetőbbé tették a valós idejű utastájékoztatást, és az értékszelvények online vásárlási lehetőségét.

Tóth Szabolcs vezérigazgató ismertette a DKV áremelési javaslatát

Forrás: Kiss Annamarie

– 10,4 százalékos díjváltoztatást javasolunk. Amennyiben a közgyűlés megszavazza, januártól egy vonaljegy 500 forintba, egy általános havi bérlet 9600 forintba, egy nyugdíjas bérlet pedig 5500 forintba fog kerülni. Az online vásárlásoknál ahogyan eddig is, kedvezményt biztosítunk: egy mobiljegy ára 480 forint, egy általános havi bérleté 9200 forint, egy nyugdíjas bérleté pedig 5300 forint lesz – mutatott rá Tóth Szabolcs, hogyan érintené a javaslat a leggyakrabban vásárolt értékszelvényeket. Hozzátette, a díjváltozás a pótdíjakra is vonatkozik: a helyszíni bírság összege 6000 forintról 7000 forintra nő, ugyanakkor a bliccelők kártyával is kiegyenlíthetik majd a számlát.

A DKV áremelési javaslata nem érint mindenkit

Tóth Szabolcs hangsúlyozta, az áremelés nem érinti a Debrecenben tanuló vagy óvodába járó 6 és 14 év közöttieket, a Junior Debrecen Városkártyával rendelkezők pedig egész évben díjmentesen utazhatnak a helyi járatokon.

A debreceni önkormányzat közgyűlése november 28-án (csütörtök) dönt a javaslatról.