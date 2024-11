Továbbra is súlyos annak a 16 éves lánynak az állapota, akit a Diószegi úti baleset során ütöttek el. A fiatal épp a közeli buszmegállóhoz tartott az úton átkelve, amikor szinte fékezés nélkül elgázolta egy autó. A balesetnek több szemtanúja is volt, ők értesítették a mentőket. Az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, az oldala roncsolódott, a lány hátizsákja leszakadt és a bakancsa is lerepült.

Diószegi úti baleset: a fiatal lányt november 6-án ütötték el

Forrás: Tóth Imre

A napokban a baleset helyszínre látogattunk. A Diószegi út és a Barackos utca kereszteződése már jóval arrébb, körülbelül 2 kilométerre található a város belterületi részétől (a várostáblától). Az útszakasz a 4814-es mellékút, amely Debrecen központjától húzódik Létavértesen át az álmosdi határátkelőhelyig. A KRESZ ott érvényes szabályai alapján a sebességhatár 90 km/h, de a viszonylag jó minőségű útszakasz és a gyér forgalom akár gyorsabb tempóra is bátoríthatja az autósokat.