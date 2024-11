Nagy sikerrel rendezte meg beiskolázási programját, a DExpót november 20-21-én, szerdán és csütörtökön a Debreceni Egyetem – hívta fel rá a figyelmet az unideb.hu. Mint írják, két nap alatt csaknem 6 ezer, felvételi döntés előtt álló középiskolás ismerkedett meg az intézmény képzési kínálatával és szolgáltatásaival. Volt, aki diáktársaival, barátaival, szervezetten osztályként vagy éppen szülői társaságban jött el a rendezvényre. A legnagyobb számú érdeklődő most is a város és a régió középiskoláiból érkezett, de volt, aki Dunántúlról – Balatonfüred, Sopron, Veszprém – vagy éppen határon túlról, Nagyváradról, Nagydobronyból utazott Debrecenbe a DExpo miatt.

Telt házas volt az idei DExpo

Forrás: Unideb.hu

A Főépület Aulájában eDE, az egyetem kabalamókusa köszöntötte a diákokat és a szülőket, akik számára Bartha Elek oktatási rektorhelyettes tartott elsőként tájékoztatót, bemutatva az intézmény nyújtotta lehetőségeket.

A Debreceni Egyetem legfőbb vonzereje elsősorban a gazdag, az országban a legszélesebb körű képzési kínálat és az itt megszerzett tudás minősége

– hangsúlyozta a rektorhelyettes.

13 kar, 14 képzési terület, 75 alapképzési szak, több mint 100 mesterszak, tanár-, osztatlan-, duális képzés és felsőoktatási szakképzés, valamint 24 doktori iskola – ismertette a számok tükrében Bartha Elek a választható lehetőségeket.

– Nemzetközi színvonal, nemzetközi kapcsolatok, piacképes diploma, valamint 400 milliárdos költségvetés, ami biztosítja a színvonalas és stabil működést – emelte ki ismertetőjében Bartha Elek.

DExpo: a karokkal is ismerkedhettek a diákok

Az oktatási intézményt bemutató előadást kari tájékoztatók követték, amelyek célirányosan, szinte személyre szabottan mutatták be, mi várja a leendő elsőéveseket a választott szakokon. A két nap alatt bemutatkozott az egyetem valamennyi kara, a Pedagógusképző Központ, a Sporttudományi Koordinációs Intézet és az egyetemi sportegyesület, a DExam Vizsgaközpont, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ, a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja, a DETEP, a kollégiumok, a szakkollégiumok, a Hallgatói Önkormányzat, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, a Nemzetközi Iroda, valamint idén első alkalommal az egyetemi lelkészségek is. Önálló standon várta az Oktatási Főigazgatóság is az érdeklődőket.