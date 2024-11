Kéthetente rendezik meg vasárnaponként a Debreceni Régiségvásárt, immár 25 éve, de, ahogy a jó bor, úgy ez a program is a korral nemesedik. Töretlen népszerűségnek örvend ma is a Nagyerdei Stadion melletti vásár, a november 10-én délelőtt tapasztalt 3-4 fok pedig abszolút nem jelentett akadályt az embereknek. Több százan, de lehet több ezren látogattak ki ezúttal is, hogy egy jó üzlet keretében szerezzenek be egy szép porcelán étkészletet, antik bútort, retró játékot vagy múltszázadi használati tárgyat, ékszereket.

Ismét nagysikerű volt a Debreceni Régiségvásár

Forrás: Molnár Péter

A kínálat – ahogy mindig – ezúttal is széles volt a Debreceni Régiségvásárban: válogathattunk a különböző játékok, fából vagy fémből készült, több tízéves használati tárgyak vagy épp elektronikai berendezések között; belelapozhattunk 80-100 évvel ezelőtt írt könyvekbe vagy kiválaszthattuk otthonunk legújabb dísztárgyát például egy szép kerámiaedény vagy festmény képében. A sorokat nyitott szemmel és füllel végigjárva pedig még több kincset lelhetett fel az ember. Nagy érdeklődés mutatkozott a régi pénzek, érmék iránt, de volt, aki matchbox autók felett alkudozott.