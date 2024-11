A város lakói Papp László polgármester vezetésével járhatták be péntek délután a megújult Debreceni Régi Városháza épületét. Az érdeklődők megtekinthették az egyes termeket, valamint a város padlóba süllyesztett makettjét is.

Papp László polgármester vezette körbe a lakókat a Debreceni Régi Városháza épületében

Forrás: Kiss Annamarie

Mint arról korábban beszámoltunk, az épületet nemrég újították fel, a sajtó október 9-én nyert betekintést a falak közé. A polgármester akkor elmondta, két ütemben zajlott a felújítás, az egyik a városháza hátsó szárnyainak munkálatait, a másik pedig a reprezentatív terekét fedte le. Minden tekintetben tiszteletben tartottuk a városháza tradícióit, ami több mint 500 éve szolgál a debreceni közigazgatás helyszínéül. A történelmi jelentőség kiemelése mellett az is cél volt, hogy élményt adjunk mindazoknak, akik belépnek oda. Elhangzott akkor az is, hogy a teljes beruházás 1,8 milliárd forintba került, s ez nemcsak a városháza belső renoválását öleli fel, hanem a külső rész, az udvar és a közműrendszer felújítását is – ilyen léptékű beruházásra pedig a városháza történetében még soha nem került sor, egészen mostanáig.