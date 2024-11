Ahogy megírtuk, két ütemben lényegében teljesen átalakítják a debreceni parkolási rendszert, a változásokról kedden tartottak sajtótájékoztatót a Régi Városházán. Egy csomó minden másképp lesz majd, az eddigi, övezetekre alapuló felosztást 2025. július 1-jén zónarendszer váltja majd, január 1-től megszűnik a 6000 forintos lakossági bérlet, valamint szombatonként ingyenessé válik a Széchenyi utcai parkoló, de ez tényleg csak néhány eleme az átfogó átalakításnak.

Alapjaiban változik meg a debreceni parkolási rendszer

Forrás: Kiss Annamarie

A debreceni önkormányzat az új zónatérképet is felfedte, amelyen 5 különböző színnel jelölték a Centrum, I.-es, II.-es, III.-as és IV.-es felszíni zónákat. Ez alapján a legkiemeltebb zónába esik majd a Kossuth tér és közvetlen környezete, valamint a Piac utca hosszú szakasza, a legnagyobb zóna pedig a II.-es lesz. A térképen a zónákon belüli parkolóoszlopokat is feltüntették.

Az új zónarendszer 2025. július 1.-jén lép életbe

Forrás: önkormányzat

Forrás: önkormányzat

Ezért kellett átalakítani a debreceni parkolási rendszert

– Debrecen jelentős szerepet vállalt a régióban, a gazdasága egy évtizede dinamikus pályára állt, így az ország keleti része egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a várost: egyre többen érkeznek hozzánk dolgozni, tanulni, szórakozni. Elértük a fejlődésnek azt a fázisát, amikor a közlekedési infrastruktúra ütemes fejlesztése mellett szabályozási eszközökkel az eddigieknél is hatékonyabban be kell avatkozni a közlekedésszervezésbe – mondta Papp László polgármester a változás okairól. Hozzátette: