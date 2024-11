dr. Jókayné dr. Bégány Ágnes harminckét éven át volt a Bőrgyógyászati Klinika munkatársa. Fő tevékenységi területe a melanómakezelés, a diagnosztika és az onkológiai betegek gondozása volt. Ő volt az, aki e betegség egy életen át tartó gondozásának szemléletét bevezette a klinikára, s az ő tanítványai ezt ma már teljes természetességgel folytatják. Bégány tanárnőnek köszönhető, hogy a bőrgyógyászati klinikának önálló patológusa is lett, s a debreceni ma is az egyik hazai bőrgyógyászati klinika, ahol önálló patológiai diagnosztika folyik, a mai napig sok-sok daganatos beteg ellátását segítve.

Bégány Ágnes kutatómunkáját is a daganatok területén végezte, elsősorban az epidemiológiai, prevenciós területeket tanulmányozta, és ennek kapcsán a megelőző orvostani intézettel alapozott meg máig tartó kapcsolatot. Prof. dr. Szegedi Andrea szavai szerint Bégány Ágnest oktató munkájában ugyanaz a lelkiismeretesség, lelkesedés hajtotta, ami a betegellátásban is jellemezte őt, s nagyon szerették az egyetemi hallgatók. Országosan is nagyon ismert szakember volt, a Magyar Dermatológiai Társulat és a Bőrgyógyászati Szakmai Kollégium vezetőségében is éveken át tevékenykedett.

A 2000-es évek elején az akkori Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál is dolgozott. 2002 és 2006 között önkormányzati képviselő is volt, majd a közgyűlés egészségügyi és szociális bizottságának külső tagja lett. Szakmai munkáján túl pedig amit igazán a szívén viselt, az a család, a barátok, a sport és a művészetek voltak. Mindenről volt véleménye és a mások véleményét is mindig meghallgatta nyitottan, okosan, melegszívűen. S mindig gyorsan és határozottan cselekedett. Prof. dr. Szegedi Andrea azzal zárta megemlékezését, milyen örömmel is tudnák megmutatni Bégány Ágnesnek, hogy mára mennyit fejlődtek a számára fontos szakmai területek: az onkológia, a diagnosztika, a terápiák, s mennyit javultak a betegek kilátásai.