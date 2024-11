1 kiló főtt krumplihoz fél kiló lisztre van szükség, adunk hozzá ízlés szerint sót, borsot, és egy kis kacsazsírt is teszünk a tésztába. A titkos receptet azért nem adom ki, mert mi használunk egy bizonyos fűszerkeveréket, ami kicsit megbolondítja az egyébként is finom tésztánkat. Mindemellett azért is különleges a debreceni krumplilángos, mert olyan krumplit használunk, aminek köszönhetően tökéletes lesz a tésztánk