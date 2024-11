Bevallom, ma látogattam ki először egy november elsejei napon a Debreceni Köztemetőbe. A családommal mi mindig egy pár nappal korábban szoktunk menni, egyrészt, hogy kocsival be lehessen hajtani, másrészt, hogy elkerüljük a feltételezett tömeget. Az utóbbi szempont miatt meglepve tapasztaltam, hogy ugyan sokan voltak, mégsem volt kényelmetlenül nagy a forgalom. Igaz úgy tűnt, az autóval érkezőket a parkolás jelentős kihívás elé állította, a tömegközlekedési eszközökön viszont bőven volt hely, vagy csak nekem volt oltári nagy szerencsém odafelé a buszon, és visszafelé a trolin is.

Sokan a helyszínen szerezték be a virágokat

Forrás: Kiss Annamarie

Mindenszentek napján mindkét kapunál óriás fejű krizantémok, koszorúk, és szebbnél-szebb csokrok várták a látogatókat, az árakról egy pár nappal korábban már beszámoltunk. Sokan vásároltak a helyszínen dekorációt, és csak a sírok rendbetételéhez szükséges eszközöket hozták magukkal: öntözőkannával és gereblyével sokan készültek, aki pedig otthon felejtette a kisseprűt, az még a bejáratnál beszerezhette.

A Debreceni Köztemető főkapuinál nagyobb volt a nyüzsgés

Forrás: Kiss Annamarie

A temetőben mindenki vitt valamit, ahány kéz, annyi szatyrot cipeltek a látogatók.Voltak, akik kerekes kiskocsin tolták az ültetésre szánt virágokat, és sokan gyorsítottak a folyamaton kerékpárral is. Közlekedés szempontjából talán a legkisebb generáció volt a legkényelmesebb helyzetben, láttunk gyerekeket műanyag kismotorral „repeszteni”, vagy plüssmacit szorongatva valamelyik szülő nyakában. Főként családokat lehetett látni, köztük is sok volt, ahol több generáció emlékezett meg egyszerre az elhunyt szeretteiről.

A Debreceni Köztemetőben nappal is égnek a mécsesek

Míg a főkapuknál nagyobb volt a nyüzsgés, ezektől távolodva a Nagyerdő meghitt csendjét sok helyen csak a falevelek halk susogása és a varjak károgása törte meg. Sokan csendben időztek a síroknál, amelyeket frissen ültetett árvácskák, mű- és vágott virágból készült kompozíciók fedtek. A mécsesek nappal is égtek, a lángjuk finoman ringatózott a gyenge novemberi szélben.