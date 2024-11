A nagy sietségben sokszor észre sem vesszük, de csak úgy röpülnek a szürke hétköznapok, egyik hét telik a másik után. Ahogy szépen, fokozatosan magunk mögött hagyjuk az őszt, lépésről lépésre közelebb kerülünk az adventi időszakhoz. Az ünnepi készülődés persze nem csak az üzletek kirakataiban érhető leginkább tetten, akik szemfülesen járnak-kelnek Debrecen főterén már észrevehették, serényen készül a cívisváros is az adventi időszakra.

Gőzerővel zajlanak az adventi előkészületek Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Advent Debrecenben: visszatér a Kossuth-téri jégpálya

Az adventi előkészületeket figyelmesen szemlélőknek az is feltűnhetett, nagy a sürgés-forgás Debrecen főterén, elkezdődött az adventi jégpálya építése a Kossuth téren. A tavalyi évben végig töretlen népszerűséggel üzemelő debreceni korcsolyapályáról kedden Facebook-bejegyzésében Papp László is említést tett. A polgármester posztjában felfedte, az adventi fények kihelyezése mellett elkezdődött a Kossuth-téri jégpálya kialakítása is.