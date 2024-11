A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszéke is részt vett egy neves építészek és építészhallgatók részvételével Romániában, Kolozsvárott tartott rangos nemzetközi konferencián. A négynapos rendezvényen a DE MK 15 hallgatója egy, az esemény témájához kapcsolódó installációt készített. A FAST – Festival for Architecture Schools of Tomorrow nevű rendezvényt az öt romániai felsőfokú építész iskola, a kolozsvári, a nagyváradi, a temesvári, a bukaresti és a jászvásári, valamint a Román Építész Kamara közösen szervezte – olvasható az egyetem honlapján.

Szentirmai Tamás tartott előadást a Debreceni Egyetem nevében Kolozsváron

Szentirmai Tamás, a DE MK Építészmérnöki Tanszék vezetője elmondta: az angol nyelvű nemzetközi programra úgynevezett euroregionális vendégként hívták meg idén is a debreceni tanszéket. A fesztivál fő célja az volt, hogy feltárja az építész szakmai gyakorlat és az akadémiai kutatás metszéspontjait, az építészet és a divat kapcsolatát. Az előadásokon és workshopokon egyebek mellett szó esett a kulturális örökség védelméről, a települések fenntartható növekedésének lehetőségeiről, az ökológia és a méltányosság kapcsolatáról, valamint az urbanizmus határairól. Városi építészeti túrákat is tartottak.

Tanszékünk számára komoly szakmai elismerés, hogy felkértek minket a kolozsvári konferencián történő részvételre. Fontos a tanszék bemutatkozása, nemzetközi jelenléte, a szakmai kapcsolatok ápolása, további együttműködések létrehozása. A dolog előzménye, hogy 2019 és 2021 között a Temesvári Építész Kar vezetésével egy nemzetközi Erasmus+ kutatási projekt zajlott triplex confinium néven, melyhez mi is kapcsolódtunk, azóta veszünk részt velük közös projektekben

– ismertette Szentirmai Tamás.

A Debreceni Egyetemet 15 hallgató képviselte

A tanszékvezető A praktikus szép – kézműves esztétika címmel tartott előadást a nemzetközi konferencián. Az előadásban tanszéki, hallgatói projekteken keresztül mutatta be, hogy az egyszerű, hétköznapi anyagokból is lehet építészeti értéket alkotni. Az átgondolt tervezés, az adott feladathoz legjobban illő anyag és az anyag tulajdonságaival összhangban álló építési módszer megtalálása esetén az egyszerű, kézműves jellegű építést is tekinthetjük esztétikának.