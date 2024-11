A legkiválóbb hallgatók kitüntetésével, tudományos előadásokkal, majd kari Tudományos Diákköri Konferenciával emlékeztek meg a magyar tudomány ünnepéről a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán. A legnagyobb érdeklődés azt az előadást övezte, amelyben arról esett szó, miként lehet alkalmazni az oktatásban a mesterséges intelligenciát, olvasható az egyetem hírportálján.

A kar dékánja kiemelte: a magyar tudomány ünnepén a tudományos eredmények mellett azokat a kutatókat, oktatókat, pedagógusokat, hallgatókat ünnepeljük, akik nap mint nap hozzájárulnak a tudományos közösség gazdagításához, akik munkájukkal elősegítik a tudás terjedését és alkalmazását a gyakorlatban.

A pedagógiai karok falain belül zajló tudományos kutatás nemcsak a neveléssel, oktatással kapcsolatos módszerek finomítására irányul, hanem hogy jobban megértsük a tanulás és a fejlődés legmélyebb mechanizmusait

– fogalmazott Gortka-Rákó Erzsébet.

Az eseményen átadták a Hajdúböszörmény önkormányzata által alapított, Dr. Kovács György Ösztöndíjat, valamint a Kertész László Ösztöndíjat.

- Reméljük, hogy ezeknek a díjaknak megtartóerejük is lesz, hiszen aki ezt megkapja, talán jobban fog a városhoz kötődni, itt marad, amire nagy szükségünk van – jelentette ki Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere.

A tíz hónapig havi 40 ezer forinttal járó Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerését igazoló okleveleket Gortka-Rákó Erzsébet dékán adta át a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar hallgatóinak. Ezt követően a Gólya Ösztöndíjakat is kiosztották, amit olyan hallgatók kaptak, akik a legjobb eredménnyel kerültek be a GYGYK-ra.

A program legnagyobb érdeklődéssel kísért előadását Varga Pál, a Budapesti Műszaki Egyetem Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék tanszékvezetője tartotta Mesterséges Intelligencia – lehetőségek és veszélyek a felsőoktatásban címmel.

A témával kapcsolatban a DE GYGYK dékánja elmondta:

a technikai fejlődést mind a pedagógia képzésnek, kutatásnak, mind a gyakorló pedagógusoknak követni kell. A mesterséges intelligencia mind az oktatók, mind a hallgatók részére egy lehetőség, amely nehézségeket és veszélyeket is magában hordoz.

- A mesterséges intelligencia gyorsítja például a szakirodalom megtalálását, a felkészülést egy órára, egy vizsgára vagy akár ötleteket is adhat. Használatakor ugyanakkor egyebek mellett olyan kérdések merülnek fel, mint a plágium, hogy milyen feladatokat adunk a hallgatóknak, hogy ne csak a Chat GPT-t vegyék igénybe, hanem önállóan is gondolkodjanak. Emiatt a felsőoktatás módszertanát is át kell gondolni – hívta fel a figyelmet a Gortka-Rákó Erzsébet.