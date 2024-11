Kihívások és megoldások az oktatásban – A pedagógusok szerepe a jövő gazdaságában címmel rendezett konferenciát a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara (DE GTK) és a Debrecen Business Service Centers Kerekasztal (4IG, British Telecommunications, Diehl Aviation, Deutsche Telekom IT Solutions Flowserve, NI Hungary (part of Emerson), Transcosmos) hétfőn a Forest Centerben – adta hírül az unideb.hu.

Forrás: unideb.hu

Mint írják, az esemény kiemelt célja volt, hogy a pedagógusok szorosabb kapcsolatot alakíthassanak ki a Gazdaságtudományi Karral, ezzel támogatva diákjaik pályaválasztását és továbbtanulását. A Debrecen Business Service Centers Kerekasztal aktív partnersége különösen fontos szerepet játszott abban, hogy a helyi gazdasági szereplők bevonásával elősegítse a gazdasági szektor és az oktatás közötti párbeszédet, a rendezvény platformot biztosított az oktatás és a helyi vállalatok közötti kapcsolatfelvételre, ami hozzájárulhat a régió munkaerőpiacának fejlődéséhez.

A DE GTK dékánja, Fenyves Veronika a megnyitón kiemelte, hogy az esemény különleges jelentőséggel bír, nem csak azért, mert az oktatás és a gazdaság összefüggéseiről szóló párbeszédet helyezi a középpontba, hanem azért is, mert a kar és a DBSC Kerekasztal gyümölcsöző együttműködésének egy újabb mérföldköve.

– Ez a példaértékű partnerség bemutatja, hogy egy oktatási intézmény, a tudományos és az üzleti szféra hogyan dolgozik közösen a jövő megformálásán. Az oktatás mindig is az innováció és a fejlődés kulcsa volt, és ebben kiemelkedő szerepük van a pedagógusoknak, hiszen nemcsak a tudást adják át a diákoknak, hanem a jövő generációjának értékrendjét, szemléletét, készségeit is fejlesztik. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy ismerjék meg karunkat. A rendezvény nemcsak saját szakmai fejlődésüket segíti, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy hitelesen adják át, mutassák be a gazdasági szférában rendelkezésre álló lehetőségeket a diákoknak. Hiszem, hogy a konferencia hozzájárul a jövő gazdaságának és oktatásának fejlődéséhez – hangsúlyozta a dékán.