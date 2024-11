Sokan vettek részt a konferencián

Forrás: Debreceni Egyetem

Az MI terjedése miatt egyre elterjedtebb és hatékonyabb lehet a megfigyelés

Nagy Dániel Attila ügyvéd, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda adatvédelmi szakértője a mesterséges intelligencia kamerás megfigyelés során történő alkalmazásának adatvédelmi jogi kihívásairól beszélt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az MI terjedése miatt egyre elterjedtebb és hatékonyabb lehet a megfigyelés. Az érintettek oldaláról emiatt rengeteg jogsérelem merülhet fel.

– Előfordulhat, hogy elkényelmesedünk, csak a szoftverre hagyatkozunk, miközben az adott esetben pontatlanul is működhet, rossz jelzéseket adhat. Így bizonyos csoportok diszkrimináció áldozatává válhatnak – osztotta meg aggodalmait Nagy Dániel Attila.

György András ügyvéd, az SBGK Ügyvédi Iroda adatvédelmi szakértője A kamerarendszerek megfigyelése, avagy: „Ki őrzi az őrzőket?” kérdést tette fel, majd arról beszélt, hogy a gyakorlatban ezzel kapcsolatban milyen problémák merülnek fel. Ezek között említette például azt, amikor a kamerás megfigyelést végzők új képrögzítőket vásárolnak, és azoknak például megváltozik a kamerák látószöge, így olyan dolgokat is felvesznek, amiket nem lenne szabad. Abból is jogi problémák lehetnek, amikor új szervert vásárolnak, melynek memóriája jóval nagyobb és nemcsak két, hanem akár négy hónapig is képes az adatokat tárolni. Így a korábban ezekhez készített adatvédelmi tájékoztatók a tárolás idejére vonatkozó részét is javítani kellene, sőt a felhasználók körét is célszerű szűkíteni – tette hozzá György András.