– Debrecen jelentős szerepet vállalt a régióban, a gazdasága egy évtizede dinamikus pályára állt, így az ország keleti része egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a várost: egyre többen érkeznek hozzánk dolgozni, tanulni, szórakozni. Elértük a fejlődésnek azt a fázisát, amikor a közlekedési infrastruktúra ütemes fejlesztése mellett szabályozási eszközökkel az eddigieknél is hatékonyabban be kell avatkozni a közlekedésszervezésbe – fogalmazta meg Papp László polgármester a keddi sajtótájékoztatón. Elmondta, Debrecen parkolási rendszerérét átalakítják, és a korábbi övezeteket zónák váltják fel. – A zónarendszerű parkolási rendszer már számos városban bizonyított hazánkban, például Budapesten is. Az önkormányzat célja ezzel többek közt a közösségi közlekedési eszközök használatának előtérbe helyezése, és a városközpont forgalmi terhelésének csökkentése – magyarázta a polgármester.

Megváltozik Debrecen parkolási rendszere: Papp László az önkormányzat céljairól beszélt

Forrás: Facebook / Papp László

Megjegyezte, a városi közgyűlés évek óta újabb és újabb utcákat vont be a fizetős övezetekbe a lakosság kérésére, akiktől az a visszajelzés érkezett, hogy nem tudnak megállni a saját ingatlanjaik előtt. – Utcáról utcára bővültek az övezetek, de ezzel csak azt értük el, hogy mindenki a szomszéd utcában parkolt, aki nem akart a fizetősben. Ezt a folyamatot szeretnénk lépésről lezárni az új zónarendszerrel – tette hozzá. Mint tájékoztatott, a lakóhely közvetlen közelében eddig alkalmazott 6000 forintos éves díj megfizetése mellett igénybe vehető kedvezményes lakossági bérlet ingyenes lesz és nem egy, hanem lakcímenként két személyre, személyenként egy személygépkocsira, azaz lakcímenként legfeljebb 2 gépjárműre lesz érvényesíthető.

Az a város vezetésének a célja, hogy megkönnyítsük és költségmentessé tegyük a fizetős zónákban élő debreceni lakosok parkolását lakóhelyük közelében, előmozdítsuk a helyi és helyközi közösségi közlekedés nagyobb kihasználtságát, csökkentsük a belváros és a városközponti területek egyre növekvő forgalmi terhelését. Emellett az egyéni és közösségi közlekedés közötti átszállási kapcsolatok kialakítására is hangsúlyt fektetünk, a DV Parking Kft. 2025-ben elindítja a város déli, majd északi részén P+R parkolók tervezését és 2026-ban megkezdi kivitelezésüket

– ismertette Papp László.