Úgy gondolta néhány jószág a hétfő reggeli ködben, hogy történjen bármi, ők bizony most nekivágnak az aszfaltnak, és felfedezik Debrecen délkeleti részét. A ránézésre négyfős állomány pontos összetételét nehéz meghatározni, ami biztosnak tűnik, hogy legalább egy racka juh és legalább egy kecske van a csapatban, arról pedig, hogy semmitől sem zavartatva ballagnak talán a Monostorpályi úton, az egyik helyi Facebook-csoportba került fel kép.

Egy csapatnyi állat kóborolt el Debrecenben

Forrás: Facebook / DEBRECENBEN HALLOTTAM (újratöltve)

A kommentelők közül volt, aki a Kisdobos utcán látta őket reggel, de a jelek szerint már vasárnap is kalandoztak az állatok, akkor a Hullám utcán lehetett velük találkozni. Valaki bedobta, hogy a Lencztelepről indultak, nagyon bízunk benne, hogy épségben haza is térnek majd oda. A közlekedők addig is figyeljenek nagyon ezen a környéken, mert mint az a fenti képen is látszik, nem feltétlenül ijednek meg egy közeledő autó lámpáitól.