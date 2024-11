Megdöbbentő hangfelvételt osztott meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala még vasárnap este egy csecsemő újraélesztéséről. Az 5 perces felvétel elején azt hallani, ahogy a segélyhívót tárcsázó szülők kétségbeesetten mondják el a diszpécsernek, hogy 1 hónapos kislányuk nem lélegzik etetés után. A mentésirányító erre azonnal mentőegységet riaszt, megnyugtatja a szülőket, majd részletesen elkezdi magyarázni az újraélesztés lépéseit, az utasításokat pedig az anyuka és az apuka egymás után hajtja végre. Ennek köszönhetően a kicsi újra elkezd lélegezni, kinyílik a szeme, majd a végtagjai is megmozdulnak, nagyjából ekkorra azonban már a mentők is a helyszínre érnek.

Drámai küzdelem zajlott a csecsemő életéért, az újraélesztés sikeres volt

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Nagy Fruzsina bajtársnőnk bíztató szavai és kiemelkedő szakmaisága hatására végül a rémült szülők is megnyugodhattak, helyszínre érkező bajtársaink pedig vizsgálatokat követően stabil állapotban szállíthatták kórházba a kisbabát

– áll a mentőszolgálat bejegyzésében, amelyben a babának mielőbbi felépülést kívánnak, a mentésben résztvevőknek pedig gratulálnak.

Szakember: félrenyelhetett a csecsemő

A drámai felvétellel a hétfői Tények is foglalkozott, az adásban elhangzottak szerint debreceni házaspár hallható a hanganyagon. A hírműsornak nyilatkozó csecsemőgyógyász azt mondta, mivel etetés után állt le a gyerek légzése, félrenyelhetett. – Minden bizonnyal a tej félrenyelése okozhatta, és reflexes légzésleállás következett be. Nem gyakori, nagyon extrém eset – mondta dr. Nika Erzsébet. A szakember azt tanácsolta, ilyen esetben ellenőrizzük, van-e valami a csecsemő szájában, de a lélegeztetés és a mellkaskompresszió is fontos.