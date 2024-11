Spiccvas, sámfa, rádli, ampasz és dikics. Ezek mind egy ma már kihalófélben lévő szakma szerszámai, amik egykoron több ezer debreceni kezében voltak nap mint nap. Napjainkban alig néhány cipész dolgozik a városban, többségük csak betanított munkás. De tényleg leáldozott a szakmának? Ennek járt utána a Cívishír.

A debreceni cipész, Szőllősiné Ildikó 45 éve van a szakmában

Forrás: Cívishír

Gyerekkoromban megrészegített a bőr és a ragasztó illata. A szüleim is a bőrgyárban dolgoztak, én is ezzel szerettem volna foglalkozni. Cipőfelsőrész-készítőként végeztem, és most már 45 éve foglalkozom lábbelikkel. Minden cipő más és más, minden munka kihívás

– kezdte beszélgetésünket a 61 éves Szőllősiné Ildikó, aki a Dózsa György utcai garázssoron 22 éve foglalkozik cipő- és táskajavítással. Felidézte, hogy 1979-ben, amikor a Hétvezér utcai cipőgyárban elhelyezkedett, akkor még naponta több százan álltak be a gépek mellé, hogy bőrcipőket készítsenek, ám az ezredforduló környékén a piac megváltozott.

– A cipőgyár után neves magánvállalkozásoknál helyezkedtem el, ahol még értékelték a minőséget. Számos gulyás-, íjász- és tánccsizma került ki a kezeim közül, de észrevettük, folyamatosan szűkül a piac. Egy valódi bőrcipő elkészítése nagyjából 20 munkaórát jelent. Volt, aki szabta, más a felsőrészt állította össze, a talpat készítette el. Ezzel szemben most futószalagról jönnek le a műanyag fröccsöntött termékek, számolatlanul. A 90-es évek második felében már elkezdődött egy „trend” – megjelentek az első kínai cégek. Ugyan még a cipők felsőrészei bőrök voltak, ez gyorsan megváltozott. A lábbelik túlnyomó többsége műbőr vagy műanyag lett, és ez ma is így van – csapott a közepébe. Ezek a cipők sokkal olcsóbbak voltak a bőr lábbeliknél, és a kereslet egy szempillantás alatt megváltoztatta a világot. Bezárt a bőrgyár is, több száz – három műszakban tevékenykedő – munkás került utcára, akik egykoron a franciák és az olaszok topánkáit is készítették.

Az én kinőtt cipőmet még a húgomnak fel kellett vennie gyerekkoromban. És őt is kiszolgálta! Hol vannak ma már ezek a termékek!? Ami most van, az egy mű világ – a cipők terén is. És mint tudjuk, a mű megöli az eredetit.

Visszaemlékszem, az Energomat mosógépemet 24 év után azért dobtam ki, mert megsárgult, nem illett a fürdőszobába. Semmi baja nem volt, csak elöregedett a műanyag, de majdnem két és fél évtizeden keresztül tette a dolgát. Ma is a 150 forintért vett ruszki vasalómmal vasalok, 42 éves darab, de egyik mai szerkezet sem múlja felül. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy régebben nem sajnálták ki az anyagot a termékekből. Ugyanez igaz a cipőkre is. Hoznak be 15-20 éves bőrcipőket javításra, és felújítás után még bírnak majdnem ugyanennyit, ha kicsit odafigyelnek rá. A műanyagok jó, ha egy szezont bírnak – sorolta. Ekkor beszélgetésünket megszakította egy férfi, aki egy megragasztott cipőjéért érkezett, és rögtön két másikat hozott. Ildikó nézte a bakancsokat, és bosszankodva mutatta: ezeknek a cipőknek a talpából is kisajnálták azt az anyagot, ami a kopásállóságért lenne felelős. Mint mondta, nem a varrás bomlik meg legtöbbször, nem a ragasztó fárad el, hanem egyszerűen kilyukad a cipő talpa. Ez az elmúlt években nagyon gyakori probléma.