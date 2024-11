Egy Boeing 757-es típusú légijárművel közel 30 tonna e-kereskedelmi áru érkezett Kínából, Grúzián keresztül a Debrecen Nemzetközi Repülőtérre. A járat a tervek szerint jövő héttől menetrend szerint hetente négy alkalommal közlekedik majd a két célállomás között. Mint ismert, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásával a repülőtér szeptembertől új menedzsmenttel kezdte meg a működését. A Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető gazdasági társaság élére kinevezett új ügyvezető, Györke Ernő személyével átfogó fejlesztés kezdődött meg, hogy a repülőtér mielőbb a térség logisztikai központjává válhasson – számolt be az új cargo járat érkezéséről közleményében a repülőtér.

A tervek szerint az új cargo járat hetente négyszer közlekedik majd

Forrás: Csobán Sándor-archív

Az új tulajdonos, valamint ügyvezető eddigi munkájának köszönhetően a Debrecen Nemzetközi Repülőtér megszerezte a cargo operációhoz szükséges összes engedélyt, továbbá az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések végrehajtásra kerültek. Az új vezetés kiemelt célja, hogy a repülőtér rövidtávon ismét elérje a 2019-es évben tapasztalt utasforgalmat, valamint tovább erősítse az áruszállítási tevékenységét, amelyek jelentős előrelépést jelentenek mind regionális, mind nemzetgazdasági szinten, tovább erősítve a hazai gazdaságot.

A fejlesztési koncepció fókuszában két fontos pillér került meghatározásra, melyből az egyik a teherszállítás erősítése, a másik pedig a korábban már sikeresen működő járatok üzemeltetése, illetve - új légitársaságokkal való együttműködések révén - új járatok indítása.

Napi szinten jöhetnek cargo járatok?

Mint írták, a repülőtér menedzsmentje jelentős erőforrást fektet arra, hogy minél több légitársasággal és áruszállítási partnerrel kezdeményezzen tárgyalásokat, valamint, hogy a már folyamatban lévő egyeztetések sikeresen záruljanak annak érdekében, hogy minél szélesebb desztinációs kínálat álljon a Debrecenből utazni vágyók rendelkezésére, továbbá, hogy a repülőtér minél szélesebb körben fogadhasson teherszállító repülőgépeket.

Újabb repülőgép landolt a debreceni reptéren

Forrás: Csobán Sándor-archív

Hozzátették, hogy a Kínából érkező cargo járattal a Debrecen Nemzetközi Repülőtér felkerült a légi teherszállítás térképére, bekapcsolódva ezzel a globális kereskedelmi hálózatba. A légi szállítmányozás a megnövekedett áruforgalom és a gyors kifutású termékgörbék miatt egyre nagyobb szerepet tölt be a nemzetközi árufuvarozásban, így bíznak benne, hogy a közeljövőben további új járatokról számolhatnak be, és akár napi szinten is üzemeltethetnek cargo járatokat. Mindezek tovább erősítik Debrecen, valamint a térség gazdasági, és turisztikai jelentőségét.